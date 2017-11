NBA 2K18: più di 6 milioni di copie vendute, buoni i numeri registrati su Switch

Nonostante le controversie legate alle microtransazioni,ha registrato ad oggi più di 6 milioni di copie vendute, come confermato dal CEO di, Strauss Zelnick.

Il gioco ha venduto meglio del 20% rispetto al capitolo dell'anno precedente, nel mentre viene segnalato anche "un significante incremento delle vendite in digital delivery".

NBA 2K18 è il primo capitolo della serie ad approdare su Nintendo Switch: come dichiara Zelnick, il publisher è soddisfatto dei numeri di vendita legati all'ibrida della casa di Kyoto.

NBA 2K18 è disponibile per PC, PS4, Xbox One, Switch, PS3 e Xbox 360. Il titolo cestistico si è recentemente aggiornato per il supporto a Xbox One X.