NBA 2K19: 2K Sports annuncia la pubblicazione de Il Preludio

2K Sports ha appena annunciato la pubblicazione de Il Preludio - il primo capitolo della modalità La Mia Carriera di NBA 2K19.

Il Preludio è caratterizzato dalla presenza di diverse attori, tra cui: Anthony Mackie (Avengers, Altered Carbon), Haley Joel Osment (Il Sesto Senso, Silicon Valley), Michael Rapaport (Atypical, White Famous), Aldis Hodge (Straight Outta Compton, Hidden Figures), Rob Huebel (Transparent, Bob's Burgers) e tanti altri.

Il Preludio ci mette al centro dell’esperienza di un giocatore speranzoso con il sogno di approdare in NBA cercando di ottenere successo nella Lega Basket Cinese. Sviluppando le proprie abilità e ottenendo fama in Cina, arriverà anche l’opportunità di ritornare negli States quando finalmente riceveremo un invito per giocare nella G League. Con il duro lavoro e la perseveranza, la chance di giocare in NBA arriverà durante la stagione, quando si renderà disponibile un posto nel roster.

I giocatori che effettueranno oggi il download de Il Preludio, avranno la possibilità di giocare gratuitamente e in anticipo all’uscita di NBA 2K19 il primo capitolo “The Way Back”.

La versione Standard di NBA 2K19 sarà disponibile dal 11 Settembre 2018. La 20th Anniversary Edition sarà disponibile dal 7 Settembre 2018. Entrambe le versioni sono già disponibili per la prenotazione.