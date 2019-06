NBA 2K19: arrivano le pubblicità durante le schermate di caricamento!

Alcuni giocatori non sembrano aver digerito l'ultima mossa di 2K Games: la compagnia ha deciso di mostrare la pubblicità della serie TV Snowfall durante le schermate di caricamento di NBA 2K19, impedendo ai giocatori di poter saltare il filmato.

Durante i caricamenti del gioco vengono trasmessi solitamente brevi clip tratti da 2KTV che se guardati nella loro interezza permettono al giocatore di ottenere valuta virtuale da spendere in-game. Questi video possono essere saltati premendo un tasto e dunque nessuno viene costretto alla visione dei filmati, così non è stato invece per lo spot della serie TV Snowfall, che non può essere "skippato" in alcun modo.

Una decisione che parte della community non sembra aver digerito, accusando 2K Games di non aver mai risolto gravi bug delle modalità MyGM e MyLeague, oltre ad aver introdotto microtransazioni piuttosto invasive per la modalità MyCareer. Al momento gli sviluppatori non hanno replicato alle accuse, difficile però pensare che i problemi di NBA 2K19 possano essere sistemati a poche settimane dal lancio di NBA 2K20, in arrivo a settembre.