NBA 2K19: Bill Simmons si unisce a Kobe Bryant e Kevin Garnett in cabina di commento

Nella giornata di oggi 2K Games ha pubblicato un nuovo trailer di NBA 2K19 incentrato sui telecronisti che commenteranno le partite. Il filmato ci annuncia che il celebre giornalista sportivo Bill Simmons si unirà a Kobe Bryant e Kevin Garnett nella cabina di commento.

Il video ci permette di ascoltare qualche frammento di telecronaca in anticipo e ci mostra alcune sequenze di gameplay inedite. Ricordiamo che NBA 2K19 è in sviluppo per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. L'edizione standard del gioco sarà disponibile a partire dall'11 settembre 2018, mentre gli utenti in possesso della 20th Anniversary Edition potranno cominciare a giocare con qualche giorno d'anticipo, il 7 settembre 2018.