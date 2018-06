NBA 2K19: un cartellone pubblicitario svela la data di uscita

Un cartellone promozionale di NBA 2K19 ha svelato la data di uscita del nuovo gioco di basket targato Take-Two e 2K Games, in arrivo l'11 settembre con accesso anticipato al 7 settembre per coloro che prenoteranno la 20th Anniversary Edition.

Purtroppo non ci sono altri dettagli in merito al gioco, il cartellone promozione con LeBron James farebbe pensare all'atleta dei Cavs come star di copertina, i contenuti della 20th Anniversary Edition non sono stati al momento rivelati.

Secondo quanto riportato, NBA 2K19 uscirà su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, con ogni probabilità il gioco sarà svelato ufficialmente la prossima settimana nel corso dell'E3 di Los Angeles.