NBA 2K19: la modalità MyCareer si presenta in un nuovo trailer

2K Games ha appena pubblicato il MyCAREER Trailer di NBA 2K19, che offre un assaggio della modalità carriera del titolo.

La carriera vanterà la partecipazione di star del calibro di Anthony Mackie (Avengers, Altered Carbon), Haley Joel Osment (The Sixth Sense, Silicon Valley), Michael Rapaport (Atypical, White Famous), Aldis Hodge (Straight Outta Compton, Hidden Figures), Rob Huebel (Transparent, Bob's Burgers) e altri ancora, molti dei quali visibili nel trailer allegato in cima alla notizia. Buona visione!

Ricordiamo che NBA 2K19 è in sviluppo presso Visual Concepts per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. La Standard Edition verrà pubblicata l'11 settembre 2018, mentre la 20th Anniversary Edition arriverà sulle medesime piattaforme con diversi giorni d'anticipo, il 7 settembre 2018.