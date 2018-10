NBA 2K19 è la nuova Offerta della Settimana sul PlayStation Store

E' NBA 2K19 la nuova Offerta della Settimana sul PlayStation Store: il gioco di basket targato 2K Games viene proposto a prezzo scontato in versione Standard e in edizione 20th Anniversary.

NBA 2K19 Standard Edition costa 49.99 euro anzichè 69.99 euro mentre NBA 2K19 20th Anniversary Edition ha un prezzo pari a 79.99 euro anzichè 99.99 euro. Questa ricca edizione include:

100.000 Virtual Currency

50.000 punti La Mia Squadra Carica

20 pacchetti lega La Mia Squadra Carica (consegnati uno alla settimana)

10 pacchetti La Mia Squadra Carica positiva (consegnati uno alla settimana)

Carte La Mia Squadra LeBron James Zaffiro e Giannis Antetokounmpo Zaffiro

5 murales a tema LeBron per Il Mio Campo

Design LeBron per Il Mio Campo

King's Collection: abbigliamento e scarpe Nike LeBron

In entrambi i casi la promozione è valida fino al 25 ottobre, ricordiamo che sono ora in corso sul PlayStation Store anche i Saldi di Halloween, con centinaia di giochi in offerta tra cui The Evil Within 2, Dark Souls III, Alien Isolation, Resident Evil Revelations 2, Resident Evil 5, Dying Light e Fallout 4 e tanti altri titoli per celebrare la festa più spaventosa dell'anno!