NBA 2K19, Shadow of the Tomb Raider, 7 Giorni e Destiny 2 in diretta oggi su Twitch

Un palinsesto davvero ricchissimo quello di oggi, con ben cinque trasmissioni regolari a cui si aggiunge il commento live del Nintendo Direct a partire dalla mezzanotte. Di seguito, tutti gli appuntamenti previsti su Twitch per giovedì 13 settembre.

NBA 2K19 (Ore 15:00)

Proviamo il nuovo gioco di basket targato 2K Games che celebra il ventesimo anniversario con l'edizione 2018.

Shadow of the Tomb Raider Episodio 1 (Ore 17:00)

Primo episodio della nuova serie dedicata a Shadow of the Tomb Raider, disponibile da domani nei negozi.

Sette Giorni: Il Rotocalco Videoludico (Ore 20:00)

Le notizie più calde della settimana commentate in diretta nel nostro consueto TG settimanale.



Destiny 2 I Rinnegati (Ore 21:00)

Giorno Gaming torna su Destiny 2 per affrontare le novità de I Rinnegati.

A questi appuntamenti si aggiunge anche il live gameplay della demo di FIFA 19 giocato dal Green a partire dalle 19:00! Vi aspettiamo sul nostro canale Twitch e vi invitiamo a registrarvi per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, l'iscrizione è obbligatoria inoltre per poter interagire in chat con la redazione e la community.