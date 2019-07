NBA 2K20: ci sono Anthony Davis e Dwyane Wade sulla copertina

2K Games ha appena pubblicato un nuovissimo trailer dedicato ad NBA 2K20 e grazie al quale possiamo finalmente scoprire in via ufficiale quali saranno gli atleti presenti in copertina.

Il primo è Anthony Davis, vincitore della medaglia d'oro alle Olimpiadi del 2012, eletto ben sei volte NBA All-Star e tre volte sia All-NBA First Team che NBA All-Defensive Team. L'altro celebre atleta presente in copertina è invece Dwayne Wade, anch'esso vincitore di una medaglia d'oro alle Olimpiadi del 2008 ed eletto tredici volte NBA All-Star nel corso della sua carriera.

Entrambi gli sportivi si sono detti molto felici di poter essere i volti della nuova edizione del gioco.

Ecco le parole di Davis:

“Sono onorato di poter rappresentare nuovamente la serie NBA 2K. Essere scelto come volto di NBA 2K20 vuol dire moltissimo per me, sono eccitato all'idea che i fan questo autunno possano provare il

miglior titolo sportivo del mondo.”

Queste sono invece le parole di Wade:

“Sono stato benedetto per aver potuto giocare 16 anni il gioco che amo ad altissimi livelli, mi rende estremamente orgoglioso finire la mia carriera unendomi ai più grandi atleti NBA come atleta di copertina della NBA 2K Legend Edition. La mia famiglia ed io amiamo NBA 2K, sono immensamente grato a tutti i fan che mi hanno guardato e che hanno giocato vestendo i miei panni in tutti questi anni."

Prima di lasciarvi al nuovo trailer, intitolato "First Look Teaser", vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 6 settembre 2019 nelle versioni PlayStation 4, Xbox One, PC (Steam) e Nintendo Switch. Oltre alla standard edition del gioco potrete anche acquistare la Digital Deluxe e la Legend Edition, contenenti ciascuna una serie di extra come abiti esclusivi e boost per l'esperienza.