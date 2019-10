NBA 2K20: arrivano le prime pubblicità in-game non skippabili

Esattamente come accaduto per NBA 2K19, anche in NBA 2K20 hanno fatto la loro comparsa su NBA 2KTV le prime pubblicità in-game che non possono essere saltate in alcun modo, costringendo così i giocatori a guardare l'intero spot.

Su Reddit sono nate le prime lamentele con tanti giocatori che si chiedono come mai un prodotto AAA abbia bisogno di adottare forme di monetizzazione così invasive, insieme a microtransazioni e Loot Box. Nonostante le polemiche, bisogna sottolineare come NBA 2K20 sia ad oggi il gioco più venduto del 2019 in Nord America pur essendo uscito solamente a settembre.

NBA 2K20 è stato protagonista di un Free Weekend su Xbox One lo scorso fine settimana nonchè in vendita a sconto come Offerta della Settimana sul PlayStation Store. Nonostante le recensioni non sempre entusiastiche da parte della stampa internazionale, i giocatori hanno dimostrato di apprezzare il nuovo NBA 2K, garantendo al gioco di basket di 2K Games e Visual Concepts vendite eccellenti superiori alle cinque milioni di copie nelle prime settimane di presenza sul mercato.