NBA 2K20: un bug richiede di scaricare una patch su... Google Stadia!

Nessun download e zero aggiornamenti da scaricare, così recita uno degli slogan di Google Stadia, tuttavia i possessori di NBA 2K20 per la piattaforma di Big G si sono trovati di fronte ad una schermata che chiedeva di attendere prima di iniziare il download di una patch. Possibile? Facciamo chiarezza.

Google non ha assolutamente cambiato la sua politica, la schermata in questione è effettivamente comparsa ad alcuni giocatori ma un portavoce dell'azienda fa sapere come si tratti di un semplice bug: "è una schermata non intenzionale frutto di un bug, stiamo lavorando con gli sviluppatori di NBA 2K20 per risolvere il problema", queste le parole di uno dei Community Manager di Stadia.

I giocatori segnalano di aver iniziato il download ma di non riuscire a completarlo, non essendoci in realtà alcuna patch da scaricare. Con ogni probabilità, come ipotizzato da Eurogamer.net, il bug è legato al porting di NBA 2K20 per Google Stadia effettuato da PC o console senza però rimuovere del tutto la parte del codice dedicata alla gestione degli aggiornamenti.

In ogni caso il download come detto si blocca in modo naturale ed è possibile tornare a giocare senza troppi problemi, tuttavia Google vuole assolutamente risolvere questo inconveniente lavorando a stretto contatto con 2K e Visual Concepts.