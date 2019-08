NBA 2K20: i campioni del basket in azione nel primo gameplay trailer

A circa un mese dal lancio del gioco, NBA 2K20, nuova iterazione dell'acclamata serie di simulazione cestistica, si lascia finalmente ammirare in azione nel primo gameplay trailer ufficiale.

Il filmato di gioco, che potete ammirare come di consueto in cima alla notizia, ci permette di dare un primo sguardo ad alcuni dei formidabili giocatori che la NBA può vantare, tra cui Kawhi Leonard, Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo, Anthony Davis e molti altri ancora. Le sequenze di gameplay sembrano mostrare una maggiore attenzione nella realizzazione delle arene e della platea che assiste alle partite, oltre a una maggiore personalizzazione delle esultanze dei singoli giocatori. Difficile invece evincere qualcosa di concreto per quanto riguarda le novità di gameplay, ma è probabile che avvicinandoci sempre più alla release del titolo saranno gli sviluppatori stessi a sbottonarsi di più sull'argomento.

Lasciandovi alla visione del gameplay trailer, vi ricordiamo che NBA 2K20 sarà disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch a partire dal 6 settembre 2019. I giocatori potranno avere un assaggio in anteprima del gioco grazie alla demo gratuita che verrà pubblicata il 21 agosto (non è attualmente prevista la versione PC). Alla colonna sonora di quest'anno parteciperanno artisti come Drake, Billie Eilsih, Meek Mill e Nipsey Hussle