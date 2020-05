NBA 2K20: la colonna sonora si aggiorna con brani di Travis Scott e Roddy Ricch

2K Games ha pubblicato il terzo aggiornamento della colonna sonora di NBA 2K20 inserendo 24 nuovi brani di artisti noti ed emergenti con un mix di nuovi pezzi di artisti che i fan già conoscono e amano e brani di artisti emergenti e in prima linea nel roster UnitedMasters.

Le nuove canzoni comprendono pezzi di artisti sia noti che emergenti del mondo dell'hip hop, dell'R&B e del pop come Travis Scott, Roddy Ricch, Schoolboy Q e Trippie Redd.

Travis Scott: Highest in the Room

Roddy Ricch: Start Wit Me feat. Gunna

Schoolboy Q: 5200

Trippie Redd: Uka Uka

Lil Baby: Woah

pineappleCITI: Recognize

Warm Brew: Fame

Gavin Haley:“Long Game

NGHTMRE & Gunna: CASH COW

Kaleb Mitchell: Get It

The Aces: Strong Enough

Shepherd: Gametime

Kofi: Hold Me Down feat. Tre Wes

Erick Lottary: Ball is Life

The Future Kingz: 3 Vets

Armani White: 2maro

Rae Khalil: Maria

jusLo: Wristwatch

Ill Nicky: FourThirty

Stizzy Stackz: Road 2 Riches

Puku: Move Right Past

Peezy International: Assist

$wave: Woah

Curtis Roach: WJIT

NBA 2K20 è in offerta a meno di 5 euro su PlayStation 4 e Xbox One, promozione valida solo per un periodo limitato, se siete interessati affrettatevi prima che sia troppo tardi.