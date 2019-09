NBA 2K20 conquista a sorpresa la vetta della classifica UK

La nuova settimana inizia con una piccola sorpresa nelle classifiche di vendita inglesi, dove il videogioco più venduto risulta essere NBA 2K20, la simulazione cestistica di Take Two che sfrutta il periodo povero dal punto di vista delle uscite e conquista la vetta nonostante un calo di vendite.

Rispetto all'anno scorso infatti, il basket secondo 2K ha venduto quasi un terzo delle copie in meno, ma è bastato ad occupare il gradino più alto del podio, relegando al secondo posto un altro titolo che sta facendo bene, ma forse meno del previsto: la trilogia di Spyro per Nintendo Switch.

Se il titolo sembra infatti perfetto per la console ibrida di casa Nintendo, le sue vendite si assestano sul 10% in meno rispetto a quelle vendute su PS4. E se la settimana scorsa c'erano ben quattro nuovi giochi nella top five, quasi tutti ne sono rapidamente usciti, come Astral Chain, al primo posto la settimana scorsa, ed ora all'undicesima posizione, o come l'attesissimo Control, sceso addirittura sul quattordicesimo gradino. Per saperne di più, sul nostro sito trovate sia la recensione di Astral Chain, sia la recensione di Control.

Andiamo a vedere nel dettaglio la Top Ten:

NBA 2K20 Spyro Reignited Trilogy The Dark Pictures Anthology: Man of Medan Mario Kart 8 Deluxe Crash Team Racing: Nitro-Fueled Marvel's Spider-Man Super Mario Maker 2 FIFA 19 Catherine: Full Body Wreckfest

Cosa ne pensate di questa nuova classifica? Sorpresi?