NBA 2K20 debutta sul podio della classifica italiana!

E' NBA 2K20 di Visual Concepts il nuovo leader della classifica software italiana, stando ai dati diffusi questa mattina da AESVI e relativi alle vendite fisiche della settimana che va dal 2 all'8 settembre.

NBA 2K20 agguanta la prima posizione scalzando Grand Theft Auto V e Spyro Reignited Trilogy, buon successo anche per Man of Medan (primo episodio della raccolta The Dark Pictures) e Catherine Full Body mentre Control e Astral Chain abbandonano la top ten dopo appena una settimana.

Classifica Italiana 2/8 settembre 2019

NBA 2K20 GRAND THEFT AUTO V SPYRO REIGNITED TRILOGY THE DARK PICTURES ANTHOLOGY MAN OF MEDAN F1 2019 CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED MINECRAFT PLAYSTATION 4 EDITION MINECRAFT NINTENDO SWITCH EDITION CATHERINE FULL BODY FIFA 19

Non cambia invece il podio dei giochi più venduti in Italia nel 2019 che vede FIFA 19 saldamente al primo posto seguito da GTA V e Crash Team Racing Nitro-Fueled, con quest'ultimo che è riuscito a oscurare giochi come Resident Evil 2, Kingdom Hearts 3, Sekiro Shadows Die Twice e The Division 2.

Anche Minecraft continua a registrare ottimi numeri nei formati PlayStation 4 e Nintendo Switch mentre l'edizione Xbox One è la meno venduta sul mercato fisico registrando però un buon successo in digitale grazie anche all'aggiunta nel catalogo Xbox Game Pass.