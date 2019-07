NBA 2K20: la demo gratuita sarà pubblicata il 21 agosto su PS4, Xbox One e Switch

I fan dell'acclamata serie di NBA 2K saranno lieti di apprendere che una demo gratuita della nuova edizione del simulatore cestistico sarà pubblicata su console nelle prossime settimane.

La demo di NBA 2K20 arriverà sugli store di PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch il prossimo 21 agosto, concedendo così un piccolo assaggio del nuovo pacchetto di contenuti confezionato dal team di sviluppo. Nello specifico, i giocatori potranno accedere alle modalità My Career e MyPlayer (avrete la possibilità di trasferire i progressi della modalità My Player all'interno del gioco completo, in caso decideste di acquistarlo in seguito). Al momento non è prevista una versione PC della demo, ma vedremo se arriveranno delle novità in merito nei prossimi giorni.

Ricordiamo ai lettori che NBA 2K20 sarà disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch a partire dal 6 settembre 2019. Recentemente è stata svelata la colonna sonora del gioco, curata da svariati artisti internazionali come Drake, Meek Mill, Billie Eilish, Post Malone e Nipsey Hussle. Sulla cover appariranno invece due icone assolute dell'NBA quali Anthony Davis e Dwayne Wade.