NBA 2K20: effetto The Last Dance, spopolano i Chicago Bulls

2K Games e Visual Concepts hanno annunciato che dal 19 aprile (data di uscita dei primi due episodi di The Last Dance su Netflix) le partite disputate con i Chicago Bulls di Michael Jordan sono aumentate del 113% in NBA 2K20.

Sono ben sei le squadre dei Bulls presenti nel gioco, formazioni amatissime dagli spettatori storici del basket NBA e dai fan del cestista più famoso del mondo.

1985-86

1988-89

1990-91

1992-93

1995-96

1997-98

NBA 2K20 non sta ricevendo aggiornamenti in queste settimane a causa dell'epidemia Coronavirus che ha costretto la National Basketball Association a fermare le proprie partite interrompendo di fatto la stagione a marzo e dando appuntamento all'autunno se la situazione internazionale migliorerà.

The Last Dance racconta la storia di una delle franchigie più amate della lega americana, squadra portata al successo planetario da MJ e legata a doppio filo con l'atleta, uno degli sportivi più famosi, pagati e ammirati di sempre. Che possa essere proprio Jordan l'atleta di copertina di NBA 2K21? E' ancora presto per scoprirlo, al momento Take-Two non ha annunciato nulla sul prossimo gioco della serie.