NBA 2K20: finali regionali europee del Campionato Globale in programma sabato 25 gennaio

Otto giocatori provenienti da Spagna, Germania, Italia Francia e Regno Unito, si sfideranno per ottenere il titolo di Campione europeo di NBA 2K20 e portare a casa un premio di $15.000 e altri riconoscimenti.

I 2 finalisti si qualificheranno inoltre per le finali Globali, previste per il 22 di Febbraio a Los Angeles, nelle quali affronteranno altri sei finalisti provenienti dalle finali regionali dell’area Asia-Pacifico e Nord America, per determinare chi sarà il primo Campione Globale in assoluto. Il vincitore del Campionato Globale di NBA 2K20 riceverà un premio di $100.000 e altri riconoscimenti.

L’evento sarà live a partire dalle 10 CET su sul canale Twitch NBA. Per il commento dal vivo saranno presenti il 2K brand ambassador Ronnie 2K e la leggenda NBA Dell Curry.

Annunciato all’inizio dell’anno, il Campionato Globale di NBA 2K20 è un nuovo torneo testa a testa competitivo, reso possibile grazie alla partnership tra la National Basketball Association (NBA), National Basketball Players Association (NBPA) e ESL, la più grande azienda al mondo in ambito esports.