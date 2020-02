NBA 2K20: giornate di gioco gratuito per gli abbonati Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate

Per celebrare il weekend più importante del panorama cestistico mondiale, Microsoft ha deciso di fare un regalo ai suoi utenti. Per tutta la durata dell'All Star Weekend i giocatori di Xbox One potranno infatti accedere gratuitamente a NBA 2K20.

Durante il tradizionale weekend dedicato all'All Star Game, in programma a Chicago tra il 14 e il 16 febbraio, tutti gli abbonati Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate potranno giocare gratuitamente a NBA 2K20 nell'ambito degli Xbox Free Play Days. Per tutto il weekend inoltre, le varie edizioni del simulatore della palla a spicchi saranno fortemente scontate. L'accesso gratuito a NBA 2K20 e le offerte ad esso correlate resteranno attive fino alle 20:59 (ora italiana) di Domenica 16 febbraio. Ovviamente sarà possibile giocare anche il main event del weekend, ovvero la partita tra il Team LeBron e il Team Giannis.

Oltre a NBA 2K20 sarà possibile giocare a Super Monkey Ball: Banana Blitz HD e Sonic Mania. Intanto, Microsoft ha annunciato una collaborazione tra Xbox e il marchio Nike Jordan per la produzione di una speciale Xbox One personalizzata con i loghi della famosa leggenda del basket NBA.