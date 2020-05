NBA 2K20 gratis su Nintendo Switch? Quasi, costa appena tre euro

Anche il Nintendo eShop aderisce all'offerta promozionale legata a NBA 2K20, in forte sconto su PS4, Xbox One, Google Stadia, PC (via Steam) e ora anche su Nintendo Switch.

"2K ridefinisce di nuovo il concetto di videogioco sportivo moderno con NBA 2K20, con la migliore grafica, le più innovative meccaniche e dinamiche di gioco e comandi e possibilità di personalizzazione del giocatore mai visti prima. In più, grazie al coinvolgente mondo aperto del Quartiere, NBA 2K20 permette ai videogiocatori e agli amanti del basket di riunirsi e dettare le nuove tendenze della cultura cestistica."

Fino al 27 maggio potete acquistare NBA 2K20 Edizione Standard per Nintendo Switch al prezzo di 2.99 euro, con uno sconto pari al 95% sul prezzo di listino, ottenendo anche 15 punti MyNintendo per il proprio account. Si tratta di una buona occasione per acquistare uno dei giochi sportivi più amati, di fatto l'unica simulazione di basket con licenza ufficiale NBA, ad eccezione di NBA 2K Playgrounds 2 che è però un gioco arcade non simulativo.

In attesa della nuova stagione NBA, potete vivere le imprese dei giganti del basket con NBA 2K20. La squadra più usata in queste settimane? I Chicago Bulls di Michael Jordan, ovviamente grazie al successo della serie Netflix The Last Dance.