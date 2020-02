NBA 2K20 gratis su Xbox One: weekend di prova per gli abbonati Gold o Game Pass

Nel weekend dell'All-Star Game, 2K e Take-Two propongono non solo un corposo sconto per NBA 2K20 su PS4 ma anche la possibilità di provare gratis il gioco su Xbox One grazie all'iniziativa Microsoft Free Play Days.

Da oggi e fino al 13 febbraio gli abbonati Xbox LIVE Gold o Xbox Game Pass possono scaricare gratis e giocare senza limitazioni a NBA 2K20 su Xbox One, One X e One S. Trascorso il fine settimana il gioco verrà bloccato ma per l'intero weekend potrete acquistarlo a prezzo scontato, con la possibilità di trasferire i progressi raggiunti durante la prova. Si tratta di una ottima occasione per testare con mano uno dei giochi sportivi più acclamati dell'anno, premiato dalla critica e dal pubblico con vendite stratosferiche, superiori alle cinque milioni di copie nel mese di lancio.

2K Games ha reso omaggio a Kobe Bryant in NBA 2K20 con una schermata celebrativa mentre la community ha lanciato uno speciale evento per ricordare la stella dei Lakers prematuramente scomparsa a fine gennaio in un incidente in elicottero.

Il fine settimana dell'All-Star Game sarà sicuramente un buon modo per ricordare il talento e la generosità di Kobe Bryant.