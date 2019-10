NBA 2K20 sarà gratuito per tutto il weekend per i possessori di Xbox Live Gold

Microsoft ha annunciato l'inizio del nuovo weekend di gioco gratuito per tutti i possessori di Xbox Live Gold con i consueti Free Play Days. Questo fine settimana sarà possibile giocare gratuitamente a NBA 2K20 da oggi fino alle 08:59 di lunedì 28 ottobre.

Come al solito i Free Play Days di Xbox consentiranno ai giocatori di provare la versione completa del gioco e di conservare tutti i progressi effettuati nel corso del weekend nel caso si decidesse di acquistare la versione completa di NBA 2K20. L'ultima fatica di Visual Concept Games sarà poi scontata, sempre per i possessori di Xbox Live Gold, in tre versioni differenti: la versione Standard al prezzo di 48,98 Euro, la Digital Deluxe Edition a 54,99 Euro e la Legend Edition a 69,90 Euro. Un'occasione unica per provare il nuovo simulatore di basket più famoso in circolazione, giunto alla versione 2020.

NBA 2K20 è protagonista anche su PlayStation Store con l'Offerta della Settimana. Solo qualche giorno fa un report di NPD ha definito NBA 2K20 come il gioco più venduto dell'anno negli Stati Uniti.