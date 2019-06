NBA 2K20: un leak svela atleta di copertura e data di uscita

A pochi giorni dall'inizio dell'E3 2019, Legend Hoops svela di fatto l'esistenza di NBA 2K20, titolo che potrebbe essere annunciato proprio alla fiera di Los Angeles la prossima settimana.

Materiale promozione del gioco ha fatto la sua comparsa sul web, a quanto pare la Legend Edition di NBA 2K20 avrà come testimonial Dwayne Wade (Miami Heat), inoltre nel cartellone pubblicitario si fa riferimento anche alla versione per Nintendo Switch, in aggiunta a quelle per PC, PS4 e Xbox One.

La data di uscita segnalata è invece il 6 settembre 2019, data che potrebbe riguardare la sola Legend Edition, disponibile con una settimana di anticipo rispetto all'edizione standard, come accaduto anche con NBA 2K18 e NBA 2K19. Restiamo in attesa del reveal ufficiale del nuovo gioco di basket targato 2K Games, che potrebbe a questo punto non essere troppo lontano...