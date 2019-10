NBA 2K20 è la nuova Offerta della Settimana sul PlayStation Store

È finalmente disponibile la nuova promozione della settimana su PlayStation Store, e per chi ancora non avesse avuto l'occasione di provare il nuovo capitolo della simulazione cestistica di 2K, sembra sia arrivato il proprio giorno fortunato. Il gioco in offerta per i prossimi sette giorni è infatti NBA 2K20.

L'edizione "liscia" del gioco è venduta a 49.99 euro, mentre per la Digital Deluxe bisognerà sborsare dieci euro in più La Legends Edition però è senza dubbio l'offerta più interessante, dato che è in vendita al 30% di sconto, il che significa che ve la portate a casa spendendo 69.99 euro anziché i canonici 99.99 euro del prezzo di listino. Niente male, no?

Ultimo capitolo della saga cestistica di Take Two, NBA 2K20 è diventato il gioco più venduto in tutto il 2019 negli Stati Uniti. Non è detto che alla fine dell'anno manterrà il primato, ma è un risultato sicuramente impressionante soprattutto considerando che si tratta di un titolo uscito poco più di un mese fa.

Se volete approfondire sul gioco inoltre, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di NBA 2K20. Che ne pensate dell'offerta del PlayStation Store? Ne approfitterete? Se avete intenzione di portarvi a casa il gioco, vi ricordiamo che l'offerta scadrà il 31 Ottobre.