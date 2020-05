NBA 2K20 in offerta a meno di 5 euro su PS4 e Xbox One

A sorpresa, NBA 2K20 è in vendita a prezzo super scontato su PlayStation Store e Xbox Store, addirittura meno di 5 euro, offerta certamente degna di nota se pensiamo che il gioco viene normalmente venduto a 59,99 euro.

"2K ridefinisce di nuovo il concetto di videogioco sportivo moderno con NBA 2K20, con la migliore grafica, le più innovative meccaniche e dinamiche di gioco, comandi e possibilità di personalizzazione del giocatore mai visti prima. In più, grazie al coinvolgente mondo aperto del Quartire, NBA 2K20 permette ai videogiocatori e agli amanti del basket di riunirsi e dettare le nuove tendenze della cultura cestistica."

Potete acquistare NBA 2K20 per PS4 a 4.99 euro fino al 21 maggio (probabilmente come parte della nuova Offerta della Settimana, anche se non è del tutto chiaro) mentre su Xbox Store il gioco costa appena 2.99 euro con il 95% di sconto sul listino, promozione valida per altri cinque giorni. Lo stesso prezzo è valido su Google Stadia mentre su Steam il costo è ancora pari a 49,99 euro.

Una bella occasione per acquistare uno dei giochi sportivi più acclamati e venduti dell'anno e rivivere così le emozioni del grande basket americano in attesa della prossima stagione NBA.