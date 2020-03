NBA 2K20: stagione sospesa per Coronavirus, le partite virtuali arrivano su ESPN?

Secondo alcuni report provenienti dagli Stati Uniti, a partire da questo fine settimana la National Basketball Association trasmetterà sul network ESPN alcune partite di basket giocate con NBA 2K20.

Come noto la stagione NBA 2019/2020 è terminata per il Coronavirus, l'emergenza sanitaria non permette il regolare svolgersi delle partite, da qui la decisione di sospendere il campionato. Sembra però che i vertici della lega abbiano stretto una partnership con il canale ESPN (principale network a tema sportivo in USA) per iniziare a trasmettere già da questa settimana partite di NBA 2K20 giocate da atleti come DeMarcus Cousins dei Golden State Warriors e altre superstar del basket americano.

Nello specifico si parla di un torneo della durata di 10 giorni che dovrebbe coinvolgere 16 atleti delle principali franchigie NBA, al momento nulla è stato confermato ma sembra che l'accordo tra le due parti possa essere annunciato già nella giornata di oggi con la prima partita in onda da venerdì 3 aprile.

Non si tratta di una novità assoluta, Dorna Sports ha promosso Gran Premi virtuali con MotoGP 20 per sopperire alla mancata possibilità di proseguire con il campionato MotoGP per la stagione in corso, sospeso anche in questo caso a causa dell'epidemia di Coronavirus che non permette ai team di viaggiare in sicurezza.