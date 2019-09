NBA 2K20: Video Recensione in 4K del nuovo gioco di basket a stelle e strisce

Ecco a voi la nostra Video Recensione di NBA 2K20, ultima iterazione del celebre sportivo targato 2K Games e disponibile da ormai qualche giorno su PC e console.

Come è possibile leggere anche nella nostra recensione di NBA 2K20 a cura di Giovanni Calgaro, il titolo in questione migliora ogni aspetto del precedente capitolo, ma è ancora afflitto dalla forte presenza di microtransazioni, uno degli aspetti meno apprezzati della produzione di 2K Games. Non a caso nelle ultime settimane è nata una polemica sugli acquisti in game di NBA 2K20, protagonisti assoluti di uno dei più recenti trailer.

Prima di lasciarvi alla Video Recensione, vi ricordiamo che il gioco è disponibile sulle seguenti piattaforme: Nintendo Switch, PC (Steam), PlayStation 4 e Xbox One.

Sapevate che NBA 2K20 è stato bombardato da recensioni negative su Steam al punto da diventare il secondo peggior gioco di sempre sulla piattaforma di distribuzione digitale Valve?