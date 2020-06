NBA 2K21 annunciato, ecco le prime immagini della versione PS5

2K Games ha pubblicato i primi due screenshot ufficiali e il trailer di debutto di NBA 2K21, nuovo episodio del celebre simulatore sportivo con licenza ufficiale della National Basketball Association

"NBA 2K21 è concepito per sfruttare appieno l'incredibile potenza, velocità e tecnologia di PlayStation 5 e promette di essere un’incredibile esperienza di gioco sportiva nonché una vetrina visiva di grande impatto per la prossima generazione di giochi. NBA 2K21 sarà caratterizzato da un'impareggiabile varietà di contenuti grazie a nuove caratteristiche e modalità di gioco, partnership con marchi di prim’ordine, eventi social ed esperienze in-game. Questi aggiornamenti e molto altro ancora fisseranno nuovi standard per i giochi di simulazione sportiva quando NBA 2K21 farà il suo debutto in autunno."

Non ci sono al momento ulteriori dettagli sulle piattaforme supportate a parte PlayStation 5, quasi certamente NBA 2K21 uscirà anche su PC, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4, PS4 PRO, Xbox One X, Google Stadia e Nintendo Switch, restiamo in ogni caso in attesa di chiarimenti da parte del publisher.