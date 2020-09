NBA 2K21: un nuovo update sistemerà le meccaniche di tiro

2K ha elencato le modifiche che verranno implementate con la prima patch di NBA 2K21, la quale verrà pubblicata prossimamente. L'aggiornamento non si limiterà a risolvere alcuni bug e problemi tecnici ma aggiungerà diverse funzioni alle meccaniche di tiro Pro Stick, che hanno suscitato il malcontento dei fan di lungo corso.

All'avvio del gioco ora sarà possibile scegliere tra la nuova meccanica di tiro di NBA 2K21 e il tradizionale indicatore verticale, da sempre usato nella serie. In aggiunta, il sistema di tiro Pro Stick è stato reso più semplice da controllare, in modo tale da risultare più accessibile ai giocatori: nello specifico ora il punto di mira ideale viene determinato in base a quanto lentamente o velocemente viene inclinato il Pro Stick all'inizio del tiro. Spostando la levetta lentamente la mira si sposterà a sinistra, andando velocemente il tiro verrà direzionato invece a destra.

Sempre riguardo le dinamiche di gioco, l'aggiornamento facilita l'esecuzione delle schiacciate da fermo quando si utilizza il Pro Stick e aggiunge la possibilità di eseguire dei tiri a campana in entrata, lontano dal canestro. Le modifiche e le aggiunte non terminano qui, ma vi invitiamo a consultare il sito ufficiale di 2K per tutti i dettagli.

Nell'attesa che questa prima patch venga implementata vi segnaliamo la nostra recensione di NBA 2K21 a cura di Giovanni Calgaro.