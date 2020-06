NBA 2K21 va a canestro su PS5 nel trailer di annuncio ufficiale

In coincidenza dello show digitale sui giochi PS5, 2K Games ha presentato NBA 2K21 con un teaser trailer spinto dall'engine grafico della versione nextgen.

Il primo atto della simulazione di basket che arriverà su sistemi di nuova generazione promette di sfruttarne da subito la potenza computazionale. Il seppur breve filmato pubblicato dal colosso videoludico americano ha infatti mostrato l'incredibile livello di dettaglio a cui aspirano gli sviluppatori, con una rappresentazione ai limiti del fotorealismo di Zion Williamson dei New Orleans Pelicans.

Per saperne di più su questo titolo, non ci resta che attendere i nuovi approfondimenti di 2K Games che, certamente, non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi mesi. Nel frattempo, in cima alla notizia trovate il trailer di NBA 2K21 su PS5 ammirato durante l'ultimo evento digitale di Sony a tema nextgen.

Sulle pagine di Everyeye.it trovate anche un riassunto sui giochi PS5 mostrati in occasione dello show conclusosi con il video di annuncio del design finale di PlayStation 5 in due versioni.