NBA 2K21: ecco come effettuare una Finta di Passaggio

Se volete diventare i padroni del campo in NBA 2K21 dovrete sicuramente imparare a gestire al meglio i fondamentali: è infatti molto importante sapere quando passare la palla, tanto quanto capire quando non è il momento. Ecco quindi una guida per imparare ad effettuare delle finte di passaggio.

La finta di passaggio può essere eseguita praticamente in qualunque momento all’interno di una partita di NBA 2K21 (dovrete però chiaramente ottenere il possesso della palla prima di poterla fare), ma è importante ricordare che decidere di effettuare una finta farà sì che i giocatori terminino il palleggio (e di conseguenza non potranno più muoversi, ma solamente passare o tirare).

In generale, la probabilità di riuscita di una finta di passaggio sarà molto più alta quando il giocatore che la esegue è in movimento; dopo averla tentata, il giocatore si fermerà sul posto, ma potrà continuare a tentare delle finte di passaggio, sebbene la loro efficacia risulterà decisamente ridotta. Per tentare di ingannare i vostri avversari con una finta di passaggio, sia che il giocatore utilizzato sia in movimento, sia che sia fermo sul posto, dovrete premere contemporaneamente i tasti Triangolo e Cerchio (su Playstation 4), ed equivalenti per le altre piattaforme.

Le finte di passaggio funzionano solitamente molto bene contro le squadre controllate dall’intelligenza artificiale, soprattutto ad impostazioni di difficoltà non molto elevate, permettendovi di creare spazi e prendere i difensori avversari in controtempo. Più complicato sarà trarre in inganno le squadre controllate da altri giocatori, poiché nel caso una vostra finta non dovesse andare a buon fine resterete esposti a una ripartenza degli avversari, potenzialmente letale.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la guida ai controlli di NBA 2K21. Avete già dato un'occhiata alla guida al nuovo sistema di tiro di NBA 2K21?