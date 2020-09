NBA 2K21: come guadagnare velocemente Valuta Virtuale

Gran parte della personalizzazione estetica e della struttura di gioco della modalità My Team di NBA 2K21 si regge sull’accumulo di una quantità sufficiente di VC, ovvero la Valuta Virtuale del gioco. Scopriamo quindi come guadagnarne ingenti quantità il più velocemente possibile.

La Valuta Virtuale (o VC) di NBA 2K21 può essere utilizzata sia per acquistare oggetti di contorno, come personalizzazioni estetiche per i vostri giocatori, come scarpe e vestiti, sia per acquistare Pacchetti Giocatori all’interno della modalità My Team, e costruire di conseguenza la vostra squadra perfetta. Di conseguenza, la VC ricopre un ruolo estremamente importante all’interno della struttura del gioco, e possederne sempre una buona scorta è fondamentale. Ecco quindi che diventa importante conoscere nel dettaglio tutti i modi con i quali è possibile guadagnare questo tipo di moneta virtuale, e soprattutto come farlo velocemente.

Il modo principale e più semplice per guadagnare buone quantità di Valuta Virtuale è, banalmente, giocare: progredendo all’interno della modalità La Mia Carriera, infatti, otterrete un numero di VC sempre maggiore, grazie alle vostre prestazioni in partita, allo sviluppo delle vostre alchimie con i compagni di squadra, ed effettuando azioni positive come segnare punti, concedere assist e raccogliere rimbalzi. La pagella finale di ogni vostro compagno di squadra, se sufficientemente positiva, potrebbe fornirvi ulteriori bonus, e dovreste quindi cercare di favorire anche le prestazioni e le giocate del resto del vostro team. Infine, nel corso della Carriera vi verrà sottoposta la possibilità di firmare alcuni contratti di sponsorizzazione, i quali contribuiranno a loro volta a fornirvi bonus alla quantità di VC che otterrete alla fine di ogni match. Insomma, meglio vi comporterete durante ogni singola partita, e più velocemente crescerete, maggiori quantità di Valuta Virtuale riuscirete ad accumulare, per poi spenderla come meglio credete. State però attenti, poiché cattive prestazioni in partita e azioni negative, come ad esempio commettere falli, potrebbero portare ad una riduzione della Valuta Virtuale che guadagnerete alla fine del match.

Un altro metodo molto comodo per guadagnare velocemente Valuta Virtuale in NBA 2K21 è quello di guardare la 2KTV, tramite la quale vengono trasmessi in streaming match e tornei, con tanto di minigiochi interattivi ai quali il pubblico può partecipare, ad esempio rispondendo a domande di quiz o sondaggi. Potete raggiungere la 2KTV attraverso la sezione dedicata all’interno del menu principale del gioco, e potrete poi scegliere la trasmissione da guardare. In via generale, questa particolare attività non vi farà guadagnare grandissime quantità di VC, ma è pur vero che non richiede abilità particolari per essere completata, e può diventare un gradevole passatempo per tutti gli amanti del basket e del titolo di 2K.

Alcune edizioni speciali del gioco vi permetteranno di ottenere, insieme ad una serie di altri bonus esclusivi, anche una certa quantità di Valuta Virtuale una volta acquistate; vediamo nel dettaglio quali sono e quanta VC contengono:

Mamba Forever Edition - questa edizione del gioco vi permetterà di ottenere fin da subito un totale di ben 100.000 VC da spendere nella personalizzazione del giocatore e nella modalità My Team. La versione in questione è disponibile per il preordine anche sulle console di nuova generazione, e contiene gli stessi bonus della versione current-gen.

- questa edizione del gioco vi permetterà di ottenere fin da subito un totale di ben da spendere nella personalizzazione del giocatore e nella modalità My Team. La versione in questione è anche sulle console di nuova generazione, e contiene gli stessi bonus della versione current-gen. Preordine Standard Edition Next Gen - questa edizione corrisponde alla versione standard del gioco attualmente disponibile per Playstation 4, Xbox One e PC, ma verrà resa disponibile per le console di prossima generazione al lancio delle stesse; preordinando questa versione, otterrete 5.000 VC.

Infine, come ormai accade sempre più spesso nell’industria videoludica, avrete sempre la possibilità di acquistare determinate quantità di Valuta Virtuale attraverso il negozio interno al gioco. Di seguito vi mostreremo i diversi tagli disponibili e i relativi prezzi:

5.000 VC al costo di 1,69€

al costo di 1,69€ 15.000 VC al costo di 3,99€

al costo di 3,99€ 35.000 VC al costo di 7,99€

al costo di 7,99€ 75.000 VC al costo di 15,99€

al costo di 15,99€ 200.000 VC al costo di 39,99€

al costo di 39,99€ 450.000 VC al costo di 79,99€

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la guida al nuovo sistema di tiro dello sportivo di 2K Sports, del quale però i fan si sono recentemente lamentati.