NBA 2K22, come migliorano Attacco e Difesa? Le novità del gameplay e molto altro

A pochi giorni dall'annuncio ufficiale di NBA 2K22, 2K Sports torna alla carica per svelare tante nuove informazioni sul gameplay, le Stagione, la modalità MyTeam e altre componenti della nuova iterazione annuale della serie cestistica più celebre sulla piazza.

Gli sviluppatori, tanto per cominciare, hanno anticipato l'implementazione di una serie di miglioramenti chiave del gameplay sul campo di gioco, volti a dare all'utente non solo un maggiore controllo su come segnare, ma anche su come contrastare sul lato difensivo. I attacco, i giocatori potranno rompere i blocchi dei difensori fuori dal palleggio con nuove mosse e combo d'autore, tiri in salto di precisione, schiacciate nel traffico e alley-oop maggiormente basati sulle abilità. In difesa verrà offerto loro un nuovo modo di contestare i tiri ed un sistema di blocco completamente rinnovato.

In NBA 2K22 torneranno le Stagioni gratuite per tutti i giocatori nelle modalità MyTeam, MyCareer e The W (PS5 e Xbox Series X). Quest'anno porteranno più premi e un modo tutto nuovo per far salire di livello il MyPlayer e guadagnare ricompense MyPlayer nella Città [PS5 e Xbox Series X|S] e nel Quartiere (PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC). MyTeam, dal canto suo, vedrà il ritorno del Draft e continuerà ad espandersi al lancio di ogni Stagione: tra le tante novità, è già prevista una nuova modalità di gioco originale durante il periodo natalizio. Anche se NBA 2K22 offrirà due esperienze di basket uniche su old e next-gen, è stato confermato che i giocatori potranno trasferire i saldi del portafoglio VC, dei MyTEAM Point e dei MyTEAM Token nell'ambito della stessa famiglia di console, quindi da PS4 a PS5 e da Xbox One a Xbox Series X|S.

NBA 2K22 verrà pubblicato il 10 settembre 2021 in versione next-gen su PlayStation 5 e Xbox Series X|S e in edizione old-gen su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.