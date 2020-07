NBA 2K21 costa di più su PS5 e Xbox Series X: niente Smart Delivery e Upgrade Gratis

Dopo aver presentato il terzo atleta di copertina di NBA 2K21, nientepopodimeno che Kobe Bryant, che campeggerà sulla Mamba Forever Edition, 2K Sports ha anche svelato la propria strategia commerciale con i prezzi di tutte le versioni del gioco.

Abbiamo così scoperto che le versioni standard next-gen per PlayStation 5 e Xbox Series X, in uscita durante le festività natalizie, verranno proposte a 69,99 dollari, un prezzo superiore ai 59,99 dollari che invece caratterizzeranno tutte le altre edizioni base per PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch e Google Stadia, previste invece per il 4 settembre. Visual Concepts ha giustificato questa decisione spiegando che le versioni di NBA 2K21 per PlayStation 5 e Xbox Series X sono state costruite da zero appositamente per la prossima generazione. Nessuna differenza di prezzo per la Mamba Forever Edition, che invece sarà prezzata a 99,99 euro su qualsiasi piattaforma.

Questa profonda differenziazione tra le versioni old e next-gen si ripercuote inoltre in un altro importante dettaglio: NBA 2K21 non supporterà lo Smart Delivery su Xbox Series X o l'Upgrade Gratis su PS5. Ciò significa che gli acquirenti del gioco su PS4 e Xbox One non riceveranno i miglioramenti grafici gratuiti sulle console di prossima generazione. Saranno liberi di giocare ad NBA 2K21 con la retrocompatibilità, ma per beneficiare della miglior versione possibile dovranno riacquistare il gioco su PS5 o Xbox Series X. Con questa politica, 2K si discosta profondamente da altre realtà come Electronic Arts, che offrirà il servizio Dual Entitlement su titoli come FIFA 21, oltre a CD Projekt RED e Bungie, giusto per citarne alcune, che permetteranno di aggiornare gratis Cyberpunk 2077 e Destiny 2.

NBA 2K21 supporterà in ogni caso la cross-progression tra PS4 e PS5 e tra Xbox One e Xbox Series X, quindi i giocatori che lo riacquisteranno sulle due console next-gen potranno importare i Punti MyTeam, i progressi, i Token, le Carte, e i VC guadagnati e acquistati su PS4 e Xbox One.