NBA 2K21: Damian Lillard protagonista del nuovo spot, piovono critiche per la versione PC

Per celebrare il lancio di NBA 2K21 gli sviluppatori di 2K Sports hanno pubblicato il nuovo trailer pubblicitario che vede come protagonista la stella dei Portland Trail Blazers, nonché rapper, Damian Lillard.

La nuova iterazione della famosa serie cestistica firmata 2K Sports si presenta oggi al grande pubblico con un nuovo spot dal titolo "Everything is Game" (Tutto è Gioco) che vede come star principale uno dei giocatori più forti e famosi dell'NBA, Damian Lillard. Come si legge nell'annuncio ufficiale: "NBA 2K21 è ora disponibile sulle piattaforme current-gen in tutto il mondo. Con la sua pubblicazione, NBA 2K21 offre un'immersione unica in tutti gli aspetti della cultura e del basket NBA, inclusi entusiasmanti miglioramenti al suo gameplay, funzionalità competitive e community online, e profonde e varie modalità. Tutto è Gioco in NBA 2K21".

I festeggiamenti per il lancio sono stati tuttavia macchiati dalle molte critiche che NBA 2K21 sta ricevendo su Steam, dove attualmente registra una valutazione "estremamente negativa". Stando ai commenti degli utenti infatti, il gioco soffrirebbe di diverse problematiche tra cui crash improvvisi e una scarsa ottimizzazione. Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che NBA 2K21 è disponibile da oggi su PC, Xbox One e PS4.