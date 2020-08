NBA 2K21, la demo arriva oggi su PC, PS4 e Xbox One

Tramite il profilo Twitter ufficiale del gioco, 2K Games ha annunciato che la demo di NBA 2K21 verrà pubblicata oggi pomeriggio alle 16:00 (ora italiana) su Steam, PlayStation Store e Xbox Store.

"NBA 2K21 è l'ultimo capitolo della famosissima serie campione di vendite NBA 2K e uno dei principali punti di riferimento nel panorama dei titoli sportivi. Grazie ai considerevoli miglioramenti apportati alle meccaniche di gioco, alla grafica, alle funzionalità online competitive e relative alla community nonchè alle numerose modalità di gioco, NBA 2K21 regala un'immersione unica nel suo genere in tutte le sfaccettature del basket e della cultura NBA. Everything is Game."

Purtroppo i contenuti della versione di prova non sono stati resi noti, dunque non ci resta che attendere che il file sia scaricabile dagli store digitali per saperne di più. NBA 2K21 sarà disponibile dal 4 settembre su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia e Nintendo Switch, in seguito anche su PlayStation 5 e Xbox Series X. NBA 2K21 non supporta Smart Delivery e Upgrade Gratis, inoltre il gioco costerà dieci euro/dollari in più su console Next-Gen, una precisa scelta del publisher giustificata dalla qualità delle migliorie introdotte e rese possibili solo dalla potenza si PS5 e Xbox Series X.