NBA 2K21 e DiRT 5 sono giocabili gratis questo weekend su Steam

Avete un PC da gaming e siete indecisi su cosa giocare questo fine settimana? Allora sarete felici di sapere che nei prossimi giorni su Steam è possibile accedere a due videogiochi sportivi in via del tutto gratuita.

Fino alle ore 19:00 di lunedì 8 marzo potete giocare gratis alle versioni complete di NBA 2K21 e DiRT 5 (è obbligatorio un account Steam gratuito). Il primo rappresenta l'ultima edizione del basket secondo 2K Sports, e include miglioramenti alle dinamiche di gioco e alle funzionalità online, una nuova modalità storia e un nuovo quartiere. DiRT 5, dal canto suo, rimane fedele alla saga di appartenenza offrendo un'esperienza a cavallo tra arcade e simulazione, con un nutrito parco auto adatto a qualsiasi tipologia di terreno e condizione atmosferica.

Entrambi i giochi sono inoltre proposti a prezzo scontato nell'ambito delle offerte del fine settimana di Steam. DiRT 5 presenta uno sconto del 50% ed è venduto a 27,49 euro, mentre NBA 2K21 può godere di un taglio del 67% che abbassa il prezzo fino a 19,79 euro. In questo modo, se vi verrà voglia di continuare a giocarli, potrete farlo spendendo poco. Per dovere di completezza, ci teniamo a segnalare che DiRT 5 è stato recentemente inserito in Xbox Game Pass per PC.