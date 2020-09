NBA 2K21: tutto quello che dovete sapere sul nuovo sistema di tiro

Nel corso delle varie iterazioni della serie, il sistema di tiro e il relativo indicatore sono stati spesso modificati ed adattati, e NBA 2K21 non fa eccezione. Seguiteci in questa guida per scoprire nel dettaglio cosa è cambiato.

Nel nuovo capitolo della serie cestistica di 2K Sport sarete in grado di tirare in due modi diversi: tramite la pressione di un tasto dedicato (Quadrato su Playstation 4 e X su Xbox One), oppure spingendo verso il basso la levetta analogica destra del controller. Questo meccanismo differisce pesantemente da quello dei capitoli precedenti, nei quali esisteva la possibilità di tirare usando la levetta in tutte le direzioni, a seconda della posizione del tiratore rispetto al canestro.

Utilizzando il tasto dedicato al tiro, comparirà sullo schermo un indicatore, anche questa volta diverso rispetto a quello di NBA 2K21: nel nuovo capitolo, infatti, non dovrete ogni volta riempire un indicatore che indica la potenza del tiro, ma dovrete giocarvi tutto sulla precisione. L’indicatore del tiro è infatti una sorta di minigioco di tempismo, composto da una barra grigia con una zona più chiara verso la fine: voi dovrete puntare a far terminare un piccolo segnalino giallo all’interno di questa zona grigio chiaro, rilasciando il tasto di tiro nel momento giusto e avviando l’animazione di tiro. Più il segnalino sarà vicino al centro della zona chiara, più il vostro tiro sarà ben eseguito e preciso, garantendovi la possibilità di segnare anche da posizioni difficili e lontane.

Nel caso decidiate di tirare premendo verso il basso la levetta analogica destra, comparirà lo stesso indicatore di cui abbiamo precedentemente parlato, ma questa volta non dovrete effettuare lo stesso tipo di minigioco, poiché non sarà necessario rilasciare la pressione della levetta per fermare il segnalino giallo nel momento giusto: dovrete piuttosto giocare sulla pressione, aumentandola e diminuendola in modo da spostare il segnalino all’interno dell'indicatore e mantenerlo sulla zona chiara; una volta completata l’animazione del tiro, l’indicatore scomparirà automaticamente.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche le ultime notizie sulla Modalità Carriera e sul nuovo Quartiere. Avete già dato un'occhiata al nostro Provato?