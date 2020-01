NBA 2K21: i fan vogliono Kobe Bryant sulla copertina

Nonostante non sia ancora stato ufficialmente annunciato, NBA 2K21 arriverà quasi sicuramente entro la fine dell'anno corrente e, vista la tragica morte di Kobe Bryant, sono in tantissimi a chiedere a 2K Games di utilizzare il volto del cestista sulla copertina ufficiale del gioco.

Gli appassionati della pallacanestro non sono infatti soddisfatti della sola presenza del giocatore, la cui morte è avvenuta solo qualche giorno fa in un incidente a bordo di un elicottero, nella schermata principale di NBA 2K20 grazie ad un'immagine commemorativa e vorrebbero qualcosa di più per il loro idolo. Per spingere il publisher a scegliere proprio Kobe Bryant come protagonista della box art del prossimo capitolo della serie, sono stati numerosi i fan che sui social network come Twitter hanno pubblicato dei mockup della copertina.

Nel caso in cui 2K dovesse accogliere questa richiesta dei giocatori, sarebbe per Kobe Bryant la terza copertina della serie con sopra il suo volto. Vi ricordiamo infatti che la star dei LA Lakers è già apparsa sulla cover di NBA 2K10 e della Legend Edition di NBA 2K17.

In attesa di una risposta da parte del publisher, vi lasciamo con una delle immagini realizzate dagli appassionati che ci mostrano quella che potrebbe essere la copertina del prossimo NBA 2K.