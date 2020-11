NBA 2K21 è gigantesco su Xbox Series X: ecco quanto pesa

NBA 2K21 è uno dei giochi che punta a sfruttare appieno le console di prossima generazione. Basti pensare che 2K Sports non ha previsto un piano di upgrade gratis da PlayStation 4 e Xbox One, dal momento che le versioni PS5 e Xbox Series X sono decisamente superiori, a detta sua.

L'attenzione extra riversata nelle versioni next-gen, a quanto pare, farà lievitare enormemente le dimensioni del gioco. Stando ad una foto scattata da un utente di Reddit, NBA 2K21 peserà la bellezza di 121,7 GB al lancio su Xbox Series X, una dimensione probabilmente destinata a crescere nei mesi successivi a seguito dell'immancabile pubblicazione di patch correttive e aggiunte di vario genere. Per fare un confronto, le versioni old-gen al lancio pesavano 87 GB su PS4, 89 GB su Xbox One, 110 GB su PC e appena 6,7 GB su Nintendo Switch. La notizia ha prevedibilmente alimentato il dibattito sulla lievitazione delle dimensioni dei giochi tripla A e sullo spazio messo a disposizione dalle console di Microsoft, in particolare da Xbox Series S.

La piccolina della casa offrirà 364 GB ai giocatori, contro gli 802 di Xbox Series X. Un gioco di oltre 120 GB potrebbe causare seri problemi alla gestione dello spazio, ma non è ancora detta l'ultima parola: Xbox Series S punta ad una risoluzione di 1440p e non necessita degli asset a 4K, pertanto è possibile risparmiare un certo numero di GB facendo a meno di questi ultimi. Al momento, tuttavia, non sappiamo se 2K Sports e Visual Concepts hanno operato questo tipo di ottimizzazione per NBA 2K21. Staremo a vedere.

NBA 2K21, ricordiamo, sarà disponibile per Xbox Series S|X e PlayStation 5 al lancio delle console, fissato rispettivamente per il 10 novembre e il 19 novembre.