NBA 2K21: guida alla migliore build per il ruolo di Centro

Al momento di creare un nuovo giocatore personalizzato per la modalità Carriera di NBA 2K21, dovrete sceglierne il ruolo e le abilità, ma qual è la migliore combinazione di statistiche per ogni ruolo? Seguiteci in questa guida per scoprirlo.

La build che vi proponiamo di seguito per il ruolo di centro ha degli ottimi valori di tiro e rimbalzo, e vi permetterà di ottenere un totale di ben 51 miglioramenti distintivo impostando il potenziale massimo delle abilità: 11 di conclusione, 19 di tiro, 1 di regia e 20 di difesa/rimbalzo.

Per quanto riguarda gli attributi tecnici del vostro giocatore, dovrete selezionare il primo, a partire dall’alto, dei quattro grafici a torta, quello con forte prevalenza di verde (tiro) e rosso (difesa/rimbalzo). Passando agli attributi fisici, nella selezione del profilo selezionate l’ultimo grafico a torta disponibile, quello con un perfetto equilibrio di agilità, forza e verticale. A questo punto dovreste avere degli attributi simili a questi:

Velocità 58

58 Accelerazione 54

54 Forza 73

73 Verticale 59

Per quanto riguarda le altre caratteristiche fisiche, cercate di tenervi vicini alle seguenti:

Altezza 6’9’’

6’9’’ Peso 235 libbre

235 libbre Apertura delle braccia 88,0”

È ora il momento di impostare i valori del potenziale massimo delle vostre caratteristiche tecniche; per creare la migliore build per il ruolo di centro, utilizzate le indicazioni seguenti (notate che gli attributi non specificati vanno lasciati così come sono, quindi senza aumentarne il potenziale, poiché non sono rilevanti per il ruolo trattato in questa guida):



Conclusione

- Tiro da vicino: 84

- Schiacciata in entrata: 57

- Schiacciata da fermo: 76

- Gancio in post: 67

Tiro

- Tiro media distanza: 71

- Tiro da tre punti: 63

- Tiro libero: 82

- Fadeaway in post: 80

Difesa/Rimbalzo

- Difesa interna: 82

- Rapidità laterale: 48

- Blocco: 87

- Rimbalzo offensivo: 80

- Rimbalzo difensivo: 88

Per quanto riguarda l'Impeto, assicuratevi di sceglierne uno tra Protettore del Canestro e Gran Rimbalzista. Il primo permette al giocatore di bloccare gli Impeti degli avversari che riguardano la realizzazione in area, attiva nuove animazioni per le stoppate con palla rubata e aumenta notevolmente le abilità del giocatore in stoppata e nel contrasto ai tiri degli avversari. Gran Rimbalzista, invece, aumenta la capacità del giocatore di posizionarsi sulla traiettoria dei rimbalzi e di impedire agli avversari di elevarsi per tentare dei secondi tentativi a canestro.

Veniamo ora alla selezione dei Distintivi da potenziare e sviluppare. Come già accennato nella sezione del potenziale massimo degli attributi, arrivati a questo punto dovreste avere un totale di 51 miglioramenti distintivo così suddivisi: 11 di Conclusione, 19 di Tiro, 1 di Regia e 20 di Difesa/Rimbalzo. Vediamo di seguito quali distintivi migliorare e a quale livello:



Conclusione

- Acrobata: livello Oro

- Realizzatore con contatto: livello Oro

- Tocco sopraffino: livello Oro

- Finalizzatore implacabile: livello Argento

Tiro

- Prendi e tira: livello Oro

- Cecchino: livello Argento

- Cacciatore di zone calde: livello Hall of Fame

- Lunga gittata: livello Hall of Fame

- Tiratore costante: livello Hall of Fame

- Tiratore all’ingrosso: livello Hall of Fame

Regia

- Break Starter: livello Bronzo

Difesa/Rimbalzo

- Intimidatore: livello Hall of Fame

- Guardiano del canestro: livello Hall of Fame

- Difensore instancabile: livello Hall of Fame

- Cacciatore di rimbalzi: livello Hall of Fame

- Pogo stick: livello Argento

- Box: livello Argento

Per avere una panoramica più approfondita sulla creazione di un giocatore personalizzato tramite l'editor di gioco, vi rimandiamo alla nostra guida alla carriera di NBA 2K21. Non perdetevi inoltre la guida per guadagnare crediti e valuta virtuale.