NBA 2K21 next-gen: una nuova patch aggiorna i volti e risolve diversi bug

2K Sports e Visual Concepts hanno pubblicato una nuova patch indirizzata alle versioni next-gen di NBA 2K21, disponibili su PlayStation 5 e Xbox Series X, che aggiorna le sembianze e le animazioni facciali di una selezione di cestisti, apporta alcune correzioni alle Carte Materia Oscura de La Mia Squadra e migliora le prestazioni del gioco.

Questi sono i giocatori che hanno ricevuto dei miglioramenti alle sembianze e alle animazioni facciali:

Mikal Bridges

Jaylen Brown

Thomas Bryant

Vernon Carey Jr.

John Collins

James Ennis

Malachi Flynn

Wenyen Gabriel

Daniel Green

Tyrese Haliburton

Kevin Huerter

Cameron Johnson

Tre Jones

Saben Lee

Theo Maledon

Terance Mann

Juwan Morgan

Joakim Noah

Jordan Nwora

Daniel Oturu

Jerome Robinson

Isaiah Stewart

Tyrell Terry

Xavier Tillman

Anthony Tolliver

Rayjon Tucker

J. Warren

Paul Watson

J. Wilson

Robert Woodard II

In aggiunta a ciò, Visual Concepts afferma di aver dato una rinfrescata alla città per donarle un look primaverile (sarà visibile da giovedì), migliorato le prestazioni e la stabilità dell'esperienza sia su PlayStation 5 sia su Xbox Series X, effettuato delle modifiche non meglio precisate in preparazione della Stagione 6 di La Mia Squadra e risolto i seguenti problemi:

Risolto un problema che causava la scomparsa dei nomi di alcuni schemi;

Risolto un raro problema che poteva causare la mancata visualizzazione delle carte giocatore Materia oscura durante l'apertura dei pacchetti (La Mia Squadra);

Risolto un problema audio delle animazioni delle carte Materia oscura (La mia Squadra).

Se volete saperne di più sul gioco, leggete la nostra recensione di NBA 2K21 per PS5 e Xbox Series X