NBA 2K21 nextgen: un video presenta la City dell'esperienza multiplayer

Dopo aver illustrato i vantaggi di NBA 2K21 su PS5 e Xbox Series X|S, 2K pubblica un nuovo video sulla versione nextgen del simulatore di basket che presenta The City, lo scenario interattivo che andrà a rappresentare l'esperienza multiplayer da vivere su sistemi di nuova generazione.

Sviluppata da Visual Concepts, la City di NBA 2K21 riformula completamente le dinamiche del Quartiere per dare forma a un'ambientazione multiplayer che avrà un obiettivo semplice ma ambizioso, ossia quello di riunire la community in uno scenario in perenne evoluzione e interamente dedicato al basket.

Nel descrivere la visione di 2K, il produttore esecutivo Erick Boenisch invita gli appassionati a "immaginare una mappa che è molte, molte volte più grande dei precedenti Quartieri. Il design della City ricorda quello di una metropoli moderna, con grattacieli torreggianti, piazze tentacolari e una piazza centrale. Questa ambientazione ospita quattro distretti, ciascuno con un suo carattere ben distinto che sarà determinato dalle Affiliazioni rivali".

Le protagoniste indiscusse della City nextgen di NBA 2K21 saranno perciò le Affiliazioni North Side Knights, South City Vipers, Beasts of the East o Western Wildcats: per entrare in una di queste organizzazioni online basterà recarsi nelle rispettive sedi o presentare richiesta di trasferimento in Municipio.

Per coprire le grandi distanze della City, gli utenti potranno utilizzare uno skateboard, una bici BMX o il veicolo Chopper: non mancheranno poi gli elementi per customizzare esteticamente il proprio alter-ego, oltre a tantissimi altri oggetti ed elementi di personalizzazione. Esplorando la City, naturalmente, si potranno disputare delle sfide con gli altri giocatori: a tal fine, Visual Concept invita gli appassionati a osservare con attenzione gli edifici per cercare i canestri "Garage Hoops" tramite i quali partecipare a gare 1v1, 2v2, 3v3, Horse e altro. Prima di lasciarvi al video in apertura di articolo, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere la nostra recensione di NBA 2K21.