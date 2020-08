NBA 2K21: tutte le novità di MyTeam tra gameplay, contenuti e progressione

Il produttore esecutivo di Visual Concept, Erick Boenisch, delinea il quadro completo delle innovazioni che andranno a caratterizzare la modalità MyTeam di NBA 2K21.

Dalle colonne del PlayStation Blog, Boenisch esordisce annunciando la presenza della progressione crossgen per il modulo MyTeam di NBA 2K21. Gli appassionati che andranno a canestro su console current-gen a partire dal 4 settembre potranno così recuperare tutti i progressi effettiati in Domination, Triple Threat e nelle altre attività MyTeam una volta passati su PS5 e Xbox Series X. Il sistema si premurerà di recuperare anche l'intero saldo di VC, MyTeam Points e Token associati al proprio account.

Gli acquirenti della Mamba Forever Edition dedicata a Kobe Bryant della versione current-gen, oltretutto, riceveranno la Standard Edition di NBA 2K21 in versione nextgen. Con l'acquisto di qualsiasi edizione sarà inoltre possibile ricevere due pacchetti promozionali MyTeam, con la possibilità di riceverne altri tre al mese attraverso il proprio account PS Plus per 10 mesi, con un totale di 30 pacchetti.

Per quanto concerne le migliorie e le aggiunte apportate al gameplay, la lista delle sorprese riservateci da 2K è davvero lunga e parte dalle Stagioni, delle fasi ingame gratuite e senza componenti a pagamento.

Tramite le Stagioni di NBA 2K21, gli appassionati riceveranno nuovi aggiornamenti sui premi e delle aggiunte "segrete" sui cui Visual Concept preferisce mantenere il più stretto riserbo: in linea di massima, ogni Stagione introdurrà nuovi contenuti, modalità, attività e ricompense da sbloccare.

Tra le sorprese promesse dagli sviluppatori del nuovo kolossal sportivo di 2K Games, citiamo anche la nuova modalità MyTeam Limited con sfide online 5 contro 5, le attività Champions Rings da svolgersi ogni weekend, i campionati offerti dalle 9 leghe di MyTeam Unlimited 2.0 e la funzione The Exchange che permetterà agli utenti di consegnare o scambiare le carte in proprio possesso per ricevere dei premi di rarità crescente.

Sempre nel novero degli interventi svolti da Visual Concept per arricchire l'offerta di gioco di NBA 2K21, troveremo anche il sistema per la customizzazione del Badge, le Evoluzioni Personalizzabili con carte da potenziare e per ultimo, ma decisamente non per ordine di importanza, un sistema che darà modo agli utenti di tenere traccia degli obiettivi da raggiungere in ogni modalità e nel prosieguo delle Stagioni.