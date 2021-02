NBA 2K21, nuova patch su current e next-gen: novità e problemi risolti

2K Sports ha pubblicato un nuovo aggiornamento per tutte le versioni NBA 2K21. Su PS5 e Xbox Series X|S è stato pubblicato l'Update 4 (next-gen), mentre su PlayStation 4, Xbox One e PC è arrivato l'Update 6 (current-gen, presto in uscita anche su Google Stadia e Nintendo Switch). Scopriamo tutte le novità.

L'Update 4 di NBA 2K21 next-gen aggiunge nuovi brani alla colonna sonora, migliora le sembianze di diversi giocatori NBA e apporta e altri aggiustamenti specifici. L'Update 6 current-gen festeggia il Capodanno Lunare con nuove decorazioni stagionali, dà il via all'evento itinerante Big Top in 2K Beach e risolve una serie di problematiche segnalate dai videogiocatori. A seguire trovate tutti i dettagli:

NBA 2K21 | Update 4 su PS5 e Xbox Series X|S

Generale

Colonna sonora aggiornata in 2K Beats, con nuovi contenuti musicali nella Città

La pavimentazione del campo dei Los Angeles Lakers rispecchia ora le novità di questa stagione

Sono state aggiornate le divise di Los Angeles Lakers (in casa) e New York Knicks (divisa City)

Migliorate le sembianze di un altro gruppo di giocatori, tra cui Brandon Clarke, Troy Daniels, Frank Mason e Josh Reaves

Risolto il problema della linea verticale che permaneva su schermo per un certo periodo su Xbox Series X/S

Dinamiche di gioco

Ridotta l'efficacia dei tiri da 3 in fadeaway dal palleggio, come richiesto dalla community

La mia Carriera/La Città:

Ora le Notti di lega Pro-Am supportano il matchmaking privato

Migliorati i tempi di transizione dei menu durante il caricamento della Città

Le mani giganti di gommapiuma e i guantoni da boxe non resteranno equipaggiati nell'ingresso delle partite nella Città

Risolti dei problemi segnalati dalla community con la visualizzazione dei progressi dei distintivi nel riassunto di fine partita

Risolto un blocco che poteva verificarsi al completamento degli esercizi nella palestra Gatorade

Diversi altri miglioramenti alla stabilità e alle prestazioni per migliorare l'esperienza di gioco nella Città

La mia NBA

Aggiornata la funzionalità di caricamento e download della classe draft di La mia NBA Online

Miglioramenti al sistema di calcolo del morale dei giocatori

Risolto un problema di generazione dei giocatori che causava valori eccessivi per attributi atletici come velocità e verticale

La mia Squadra

Sono stati effettuati diversi preparativi per aggiunte future a La mia SQUADRA

Abilitate le sostituzioni contestuali nelle Decisioni al volo e nei timeout nelle modalità Dominio, Sfida, Unlimited e Limited

Risolto un blocco che poteva verificarsi quando si avviava una partita multigiocatore con una formazione specifica

Diversi altri miglioramenti alla stabilità e alle prestazioni per migliorare l'esperienza di gioco

NBA 2K21 | Update 6 su PS4, Xbox One, PC, Switch e Stadia

Generale

Festeggia il Capodanno lunare a 2K Beach con nuove decorazioni stagionali.

Migliorate le sembianze di un altro gruppo di giocatori.

Colonna sonora aggiornata in 2K Beats.

Disabilitata la vibrazione del controller nel gioco online.

La mia Carriera

L'evento itinerante Big Top è arrivato a 2K Beach. Tenete gli occhi aperti nelle prossime settimane.

La mia Squadra

Risolto un blocco che poteva verificarsi quando si avviava una partita multigiocatore con un tipo specifico di formazione

Diversi altri miglioramenti alla stabilità e alle prestazioni per migliorare l'esperienza di gioco

Diversi aggiornamenti preparatori al torneo La mia SQUADRA Unlimited da 250.000 $ del 20 febbraio**. Guarda le partite del torneo in diretta con 2KStreamcast!

**Escluse le versioni PC, Nintendo Switch e Google Stadia