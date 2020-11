NBA 2K21 pesa 150 GB su PlayStation 5, lo svela la copertina

NBA 2K21 è disponibile da oggi su Xbox Series X/S e il 12 novembre (19 novembre in Europa) arriverà anche su PlayStation 5, tuttavia stanno circolando in rete foto del retrocopertina, tramite la quale scopriamo le dimensioni del gioco sulla nuova console Sony.

A quanto sembra NBA 2K21 richiederà 150 GB di spazio libero (ricordiamo che l'SSD di PS5 ha 667GB liberi a disposizione dell'utente), per confronto il gioco richiede 121.7 GB di spazio su Xbox Series X, 87 GB su PS4 e PS4, 89 GB su Xbox One e Xbox One X, 110 GB su PC e 6.7 GB su Nintendo Switch.

A soffrirne sarà anche Xbox Series S, la piccolina di casa Microsoft è equipaggiata con un SSD da 500 GB (capienza nominale) con circa 350 GB di spazio libero a disposizione degli utenti, in questo caso il gioco dovrebbe pesare leggermente meno in quanto gli assets 4K non verranno installati, non ci sono conferme in merito ma è probabile che il gioco possa comunque superare la soglia dei 100 GB anche in questo caso.

NBA 2K21 è disponibile ora su tutte le piattaforme, tra le novità della versione next-gen troviamo un comparto tecnico aggiornato, controlli ottimizzati per il DualSense su PS5 e caricamenti più veloci.