NBA 2K21: prenota la Mamba Edition su PS4 e Xbox One, in regalo le versioni PS5 e Series X

GameStop ha aperto i preordini di NBA 2K21, il nuovo gioco di basket targato 2K Games in arrivo il 4 settembre su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, più tardi entro fine anno anche su PS5 e Xbox Series X.

Di seguito tutte le versioni disponibili per il preordine sul sito di GameStop e nei punti vendita:

La Mamba Forever Edition è l'edizione commemorativa dedicata a Kobe Bryant, scomparso a inizio anno. Questa versione da collezione a tiratura limitata include oltre al gioco anche vari bonus tra cui - 100.000 Virtual Currency, 10.000 punti La mia Squadra, 10 gettoni La mia Squadra, 60 potenziamenti abilità La mia Carriera, 30 Potenziamenti Gatorade, 40 pacchetti promo La mia Squadra (10 al momento dell'uscita, poi 3 alla settimana), Carte La mia Squadra Damian Lillard e Zion Williamson Zaffiro, Collezione scarpe Il mio Giocatore, Zaino Il mio Giocatore, Collezione digitale Kobe Bryant, 5 scarpe Il mio Giocatore, 3 maglie Il mio Giocatore, kit Il mio Giocatore Black Mamba, maglie Lakers rookie La mia Squadra, maglie personalizzate Black Mamba La mia Squadra, carta La mia Squadra Kobe Zaffiro (si evolve in Rubino) e 5 scarpe La mia Squadra.

Effettuando il preordine della Mamba Forever Edition riceverete anche i bonus Collezione digitale Damian Lillard per Playstation 4 e Xbox One e Collezione digitale Zion Williamson per Playstation 5 e Xbox Series X. Da sottolineare che "prenotando la Mamba Forever Edition per PlayStation 4 e Xbox One riceverete in regalo NBA 2K21 e 100.000 Virtual Currency per PlayStation 5 e Xbox Series X al momento dell'uscita."