NBA 2K21: presentato Damian Lillard, il primo dei tre atleti di copertina!

Come promesso, oggi 30 giugno 2K Sports e Visual Concept hanno svelato il primo dei tre atleti di copertina di NBA 2K21, ossia il cinque volte NBA All-Star Damian Lillard, dei Portland Trail Blazers! La presentazione è avvenuta con il trailer che potete visionare e in cima alla notizia.

Damian Lillard sarà sulla copertina delle versioni di NBA 2K21 per i dispositivi dell'attuale generazione, ovvero PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. "Questo è un momento speciale della mia carriera NBA" dice Lillard. "Sono fan di NBA 2K da anni, amo il modo in cui rappresentano ogni singolo aspetto della cultura del basket. Gioco a 2K da sempre ed è per me un onore far parte dei grandi che si sono succeduti come atleti di copertina negli anni. Sono grato a tutti i miei fan e non vedo l’ora che possano provare il gioco".

"Ci sono molti grandi giocatori nell'odierna NBA, ma Damian Lillard rappresenta al meglio l’attuale

generazione di superstar NBA" ha dichiarato invece Alfie Brody, Vice Presidente Marketing di NBA 2K. NBA 2K e Lillard sono fianco a fianco anche per le attività della 2K Foundations, il programma di rivalorizzazione dei campi da basket cari alle comunità, grazie al lavoro svolto nella sua città natale, Oakland in California.

In calce potete ammirare la copertina con protagonista Lillard. NBA 2K21 arriverà entro fine anno anche su PlayStation 5, Xbox Series X e Google Stadia.