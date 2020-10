NBA 2K21 su PS5: una dubbia analisi del trailer evidenzia problemi di framerate

Come avrete sicuramente visto sulle nostre pagine, nel corso del pomeriggio è stato pubblicato uno spettacolare trailer di NBA 2K21 in versione PlayStation 5 con l'obiettivo di mostrare la bontà grafica del gioco sulle console di prossima generazione. Un'analisi non ufficiale del filmato ha però fatto emergere alcuni dettagli sul framerate.

Stando al semisconosciuto utente Twitter TaoZhang, in alcuni frangenti è possibile notare dei cali a 22 fotogrammi al secondo. Purtroppo a dimostrare queste problematiche tecniche non vi sono altro che gli screenshot pubblicati su questo profilo con soli 17 follower, sebbene la notizia abbia fatto in poco tempo il giro del web e si sia diffusa in particolar modo tra i forum di appassionati che l'hanno riportata. Per avere dei dati certi al riguardo occorrerà al solito attendere le analisi di esperti come il canale YouTube di Digital Foundry, che nei prossimi giorni potrebbe pubblicare del materiale proprio sul trailer della versione next-gen dello sportivo.

Va inoltre precisato che nel corso del trailer è ben visibile la dicitura nella parte bassa dello schermo che non solo conferma che quella mostrata è la versione PlayStation 5, ma anche che si tratta di una build del gioco non definitiva. Insomma, al momento non vi è nulla per cui allarmarsi tanto per la versione PS5 quanto per quella Xbox Series X.