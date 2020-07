NBA 2K21: Zion Williamson si prende la copertina PS5 e Xbox Series X

Dopo aver presentato la copertina current-gen di NBA 2K21 con Damian Lillard, 2K Games svela in video l'atleta che andrà a campeggiare sulla doppia cover nextgen di NBA 2K21 per PlayStation 5 e Xbox Series X.

Come anticipato dal trailer di annuncio di NBA 2K21 ammirato all'evento sui giochi PS5 dell'11 giugno scorso, l'atleta scelto per rappresentare NBA 2K21 sulle console di prossima generazione di Sony e Microsoft è Zion Williamson dei New Orleans Pelicans.

Stando a quanto spiegato dai rappresentanti di 2K, la scelta è ricaduta su Zion poiché il ragazzo ha saputo dimostrare in pochissimo tempo di che pasta è fatto e quanto può essere dominante, grazie alla forza e alla velocità che contraddistinguono il suo modo di giocare.

"Essere in copertina di NBA 2K è sempre stato uno dei miei sogni sin da quando ero bambino e farlo per NBA 2K21 e le console di nuova generazione è davvero speciale", rivela l'astro nascente dell'NBA, prima di aggiungere che "fin dal primo giorno in cui mi sono unito al Team 2K ho voluto lasciare il segno dentro e fuori dal campo, avere l’onore di essere sulla copertina di NBA 2K21 mi permette di farlo nel migliore dei modi. Non vedo l'ora di giocare con tutti i fan".

Per l'occasione, il team NBA 2K e Williamson confermano di partecipare alle attività della 2K Foundation, il programma di rivalorizzazione dei campi di basket che parte dal lavoro svolto a New Orleans assieme a Zion.